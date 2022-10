Logement au Luxembourg: Un impôt entend faire plier les spéculateurs

L’ambition est forte: s’attaquer à la crise du logement, premier problème du Luxembourg. Les ministres Taina Bofferding (LSAP, Intérieur), Henri Kox (Déi Gréng, Logement) et Yuriko Backes (DP, Finances) vont dévoiler ce vendredi les grandes lignes de «l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements». Il s’agit du grand texte de la coalition sur le sujet, très attendu depuis le début de la législature. La crise du Covid avait naturellement retardé son avènement.

En attendant les détails, les grandes lignes sont déjà connues. Afin de casser la spéculation et de lutter contre les logements vides, la réforme aura pour but «d’arriver à un impôt plus équitable, qui pourra être adapté annuellement et automatiquement», indiquait le ministère de l’Intérieur, au printemps dernier. L’actuel impôt foncier pourrait être révisé de fond en comble, du taux aux assiettes.