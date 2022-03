Logement au Luxembourg – Un impôt tentera de «contrecarrer la spéculation»

Les autorités fiscales s’attèlent actuellement à l’un des problèmes majeurs du pays, la crise du logement. La réforme de l’impôt foncier pourrait être présentée «avant l’été», selon une source proche du dossier. «Les deux grands objectifs sont d’arriver à un impôt plus équitable, qui pourra être adapté annuellement et automatiquement, et de contrecarrer la spéculation foncière», indique le ministère de l’Intérieur.