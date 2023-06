Tout près du Luxembourg: Un incendie à Athus fait un mort et trois blessés

Un terrible incendie a ravagé un immeuble d'habitation à Athus, dans la nuit de lundi à mardi, rapportent plusieurs médias belges et l'agence de presse Belga. Le feu s'est déclaré vers 2h du matin dans un immeuble composé de deux blocs d'appartement, comprenant en tout neuf logements.

Des pompiers sont venus d'Athus, d'Arlon, d'Etalle, de Virton et de Longwy pour lutter contre les flammes et évacuer les habitants. Mais le bilan est lourd. «À notre arrivée, il y avait un plein feu et malheureusement, des occupants étaient toujours dans l'habitation», raconte un pompier dans les médias belges. «Les premiers intervenants ont été confrontés à un feu extrêmement violent».