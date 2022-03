Incendie au Luxembourg : Un incendie à Koerich a fait un blessé

KOERICH - Un incendie s'est déclaré vendredi soir dans une chambre d'une résidence de deux étages, rue Principale à Koerich.

Il était 20h46 vendredi soir lorsqu'un incendie s'est déclaré dans une chambre d'une résidence de deux étages, rue Principale à Koerich, dans le sud-ouest du Grand-Duché. Rapidement sur place, le Centre d'incendie et de secours de Koerich, les fourgons pompe-tonne de Steinfort et de Mamer, le bras élévateur de Mamer et une ambulance de Steinfort ont réussi à circonscrire les flammes à l'intérieur du bâtiment. L'intervention s'est déroulée sous protection respiratoire à cause d'un important dégagement de fumée.