Drame en France : Un incendie fait 7 morts, «horreur» dans un village

Sept personnes, dont deux enfants, sont mortes, dans la nuit de dimanche à lundi, dans un village du sud de la France, lors d'un incendie déclenché par une explosion.

Dans la matinée, les secours ont découvert les corps sans vie dans les décombres de ces bâtiments, dont les rez-de-chaussée étaient occupés par une épicerie et un stand de restauration rapide. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion, a indiqué le parquet à l'AFP, alors que le procureur de la République Jean-David Cavaillé devait s'exprimer à la mi-journée pour donner plus de précisions sur les circonstances du drame, lors d'un point-presse. En début de matinée, il avait signalé que l'on était sans nouvelle d'une famille, dont on ne sait pas si elle se trouvait dans son logement.