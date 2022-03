Feu au Brésil : Un incendie fait flamber les cours du sucre

Un incendie vendredi dans le port de Santos dans les entrepôts du principal exportateur de sucre du pays, d'une capacité de 300 000 tonnes, a fait flamber les cours de cette matière première.

Un vaste incendie vendredi dans des entrepôts de sucre au Brésil fait flamber les cours. Pour rappel, le Brésil est le plus grand exportateur mondial de sucre et le prix du produit a grimpé jusqu'à 20,16 cents la livre à New York, au plus haut depuis le 22 octobre 2012 et jusqu'à 529,40 dollars la tonne à Londres, plus haut depuis le 22 mars 2013. Un porte-parole de la Copersucar a déclaré ignorer la quantité de sucre perdue. «300.000 tonnes, c'est la capacité totale des entrepôts mais ce n'est pas la quantité qui était entreposée, cela peut-être moins», a-t-il souligné.

Jack Scoville, analyste du cabinet de consultants Price Futures Group en Chicago, a assuré quant à lui qu'il «devait y avoir entre 90 000 et 100 000 tonnes» stockées dans les entrepôts. «C'est plus une affaire de logistique qu'une affaire qui va changer radicalement la conjoncture mondiale», a-t-il ajouté. «Mais la perte d'espace dans le port va rendre les embarquements beaucoup plus difficiles. Ainsi nous verrons une hausse des cours à court terme, au moins jusqu'à ce que les problèmes logistiques soient résolus», a estimé M. Scoville.

L'incendie dans le port de Santos, le plus grand d'Amérique latine, s'est déclaré le matin dans le système de convoyeur à bande entre les entrepôts et les quais d'embarquement du sucre. Il a été maitrisé dans l'après-midi. Quatre travailleurs ont été blessés. Santos représente plus de 60% des exportations de sucre du pays et Copersucar 25% de ce total. De janvier à août, Santos a brassé près de 12,8 millions de tonnes de sucre, selon un communiqué du port.