En Russie : Un incendie ravage un immeuble de bureau de Moscou

Un incendie faisait rage vendredi matin dans un immeuble de bureaux de Moscou, selon les secours qui ont évacué 120 personnes mais cherchent à établir si d'autres se trouvent encore à l'intérieur.

Selon le ministère, 180 pompiers ont été déployés avec leurs camions. Des images des secours montrent un violent incendie, des volutes de fumée noire et un camion et des pompiers luttant avec leur lance à eau contre les flammes. Les incendies de ce type, souvent mortels, sont fréquents en Russie et souvent dus à la vétusté des lieux ou au non respect de normes de sécurité.