En Tanzanie : Un incendie s’est déclaré sur les pentes du Kilimandjaro

Samedi, pompiers et habitants tentaient d’éteindre les flammes qui ravageaient un secteur du Kilimandjaro, à environ 4000 mètres d’altitude, sur le versant sud de la montagne.

Plus de 300 personnes ont été déployées pour éteindre un incendie sur le mont Kilimandjaro, plus haut sommet d’Afrique situé dans le nord-est de la Tanzanie, a annoncé samedi le chef de la police régionale. Selon Yahaya Mdogo, le feu, qui s’est déclaré vendredi soir et dont l’origine n’est pas encore connue, sévit à proximité du camp Karanga, halte pour alpinistes située à environ 4000 mètres d’altitude sur le versant sud du «toit de l’Afrique» (5895 mètres).