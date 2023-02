Au Luxembourg: Un index en plus cette année, la tripartite convoquée

Un index de plus va tomber d'ici la fin de l'année, au quatrième trimestre, estime le Statec, selon un communiqué publié mercredi, par le ministère d'État. Cette hausse de 2,5% s'ajouterait à celle tombée ce 1er février et à celle reportée de 2022 à avril prochain. Conséquence directe: le Premier ministre Xavier Bettel convoquera une tripartite «dans les prochaines semaines», ajoute le ministère d'État. Selon les informations de L'essentiel, les partenaires sociaux seront réunis précisément durant la deuxième moitié de mars.

Pouvoir d'achat et compétitivité

Dans ses plus récentes prévisions d'inflation publiées ce mercredi matin, le Statec prévoit en effet une inflation de 3,4% en 2023 et 4,8% en 2024. L'institut statistique estime également, relaie le ministère d'État, «qu'un arrêt des mesures prévues dans l'accord tripartite du 28 septembre 2022», qui court jusqu'au 31 décembre 2023, «risquerait de provoquer un choc inflationniste en début d'année 2024». En clair, l'arrêt des mesures en cours serait suivi d'une envolée des prix. Pour le Statec, le rebond attendu de l'inflation début 2024 serait surtout lié aux «tarifs du gaz et de l'électricité qui reflèteraient à nouveau les prix réels» du marché. Un autre index tomberait donc aussi, dans ces conditions, au deuxième trimestre 2024, ajoute l'institut statistique.