Au Luxembourg : Un index en plus d'ici fin 2022, tripartite en vue

La tranche indiciaire qu'on n'attendait pas forcément. Le Statec a mis à jour, mercredi, ses prévisions d'évolution des prix. L'inflation devrait atteindre 6,6% en 2022 et 5,3% en 2023. Le Statec anticipe ainsi une nouvelle tranche indiciaire pour le quatrième trimestre de cette année, après celle qui avait été reportée au début de l'été et celle qui était entrée en vigueur le 1er avril.

Reste à savoir ce qu'on va faire de cette tranche d'index de fin 2022. Report ou application? Pas sûr que l'augmentation de 2,5% soit sous le sapin de Noël, les partenaires sociaux devront probablement discuter. Le gouvernement a donc demandé au Statec d'affiner ses analyses et de mettre ses prévisions à jour début septembre. «Sur base de cette évolution, une prochaine réunion du Comité de coordination tripartite pourrait être convoquée», écrit le communiqué. Syndicats, patronat et gouvernement pourraient donc revenir autour de la table.

Le Statec note que la guerre en Ukraine et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial continuent de faire augmenter l'inflation. Et les risques de plus en plus importants de pénuries de gaz n'arrangent pas les choses. De telles pénuries pourraient avoir de lourdes répercussions sur le prix de l'électricité.

L'institut statistique note toutefois que l'inflation a ralenti en juillet, retombant à 6,8% sur un an, après un pic de 7,4% en juin. Et «le taux d'inflation devrait suivre une tendance à la baisse et finir l'année 2023 aux alentours de 3%», note le Statec. Hors produits pétroliers, l'inflation continue sur un rythme soutenu, avec 4,7% en juillet et 4,8% en juin, une «dynamique qui persisterait jusqu'à la fin de 2023». Les prix de l'énergie et la baisse de l'euro renforcent cette inflation forte, hors produits pétroliers.