Un inédit de Brel en vente

Le scénario d'un court-métrage musical écrit en 1953 par la légende de la chanson va être vendu aux enchères vendredi à Bruxelles. Le texte est resté inédit et inconnu de ses biographes.

"Le troubadour. Conte de fée pour grandes personnes." Le scénario écrit par Jacques Brel se présente sous la forme de 16 feuillets dactylographiés et porte la signature du chanteur belge, alors âgé de 24 ans. Voici ce qu’indique sur son site Internet la maison de ventes aux enchères "The romantic agony book auctions".

En 1953, Brel adresse donc au réalisateur et producteur belge Emile Georges De Meyst un court scénario mêlant chanson, danse et dialogue et qui présente l'arrivée d'un troubadour dans un village, sa rencontre avec une jeune fille, la danse de celle-ci, leur dialogue d'une "douce ironie", la fuite de la jeune fille et le départ du troubadour, selon le catalogue.