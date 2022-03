Islande : Un influenceur belge tué dans un crash d'avion

L'influenceur belge Nicola Bellavia figure parmi les victimes du crash d'un petit avion, vendredi. Tout comme le youtubeur américain Josh Neuman.

Un Américain de 22 ans, un Belge de 32 ans et un Néerlandais de 27 ans figurent parmi les quatre victimes du crash jeudi de leur petit avion près de Reykjavik, ont confirmé les autorités islandaises lundi.

Au terme d'une opération de secours qui a mobilisé près de 1 000 personnes, le Cessna C172 a été retrouvé vendredi soir au fond du lac Thingvallavatn, à l'est de la capitale Reykjavik. L'accident a également coûté la vie à leur pilote, un Islandais de 49 ans. Selon une source proche du dossier et les médias islandais, la victime américaine est Josh Neuman, un réalisateur de vidéos d'aventures qui comptait plus d'un million d'abonnés sur Youtube.