Polémique: Un influenceur israélien se moque des habitants de Gaza privés d’eau et d’électricité

Suivi par plus de 100 000 personnes sur TikTok et plus de 85 000 sur Instagram, l'«influenceur» israélien Matanel Laiany a suscité l'indignation de nombreux internautes. Mercredi, il a publié sur Facebook une vidéo dans laquelle il se moquait des coupures d'eau et d'électricité que subissent depuis plusieurs jours les habitants de l'enclave palestinienne de Gaza, sous blocus depuis 2007 et massivement bombardée par Israël depuis une semaine, et l'offensive du Hamas en Israël.