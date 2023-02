France : Un influenceur jugé pour le meurtre d'un internaute

«Je voudrais que son séjour en prison lui enlève cette addiction», a déclaré la comédienne de 75 ans, veste noire aux revers argentés et Converse scintillantes aux pieds. «C'est un fléau, voyez où nous en sommes. Je déteste les réseaux !», a-t-elle dit devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, où elle est venue témoigner pendant une heure et demie.

«Donc j'ai ouvert ma porte, j'ai vu Keneff qui rentrait chez moi. Je lui dis 'qu'est-ce qu'il s'est passé' ? Il me dit 'j'étais parti fumer+, je lui dis +non t'es pas parti fumer+. Il avait la bouche qui saignait et il est parti se laver. C'est à ce moment-là qu'il est passé devant moi et que j'ai vu le couteau qui dépassait de la poche de son jean».