Smartwatch : Un ingénieur aurait oublié au bar un prototype de la montre Google

Des images révélées sur le web semblent montrer le design du premier modèle concurrent de l’Apple Watch, signé par Google. L'histoire est peu banale.

On a l’habitude des fuites révélées par Evan Blass, le champion du genre bien connu sous le nom d’evleaks. Mais cette fois, c’est l’étourderie d’un ingénieur qui a fait le bonheur d’un geek qui a récupéré un prototype présumé de la future smartwatch de Google. Il a laissé au soin du site spécialisé AndroidCentral de publier les clichés. On y voit une montre connectée au logo Google, la première qui sera signée de la marque du géant de Mountain View. «Mon ami barman a trouvé la montre dans le restaurant. Ils l’ont gardée pendant quelques semaines en espérant que les personnes qui l’avaient laissée reviendraient, mais ce n’est jamais arrivé», explique-t-il sur son compte Reddit.

Les images corroborent les informations qui ont fuité et qui font état d’un design minimaliste, de l’existence d’une couronne et d’un bouton caché potentiel. L’homme qui l’a récupéré initialement n’a pu voir à l’écran qu’un logo G de Google après le démarrage de l’appareil, explique le geek. «Il avait une petite quantité de charge à ce moment-là, mais ça laisse supposer qu’il n’y a pas de système d’exploitation complet chargé», s’avance-t-il. Par contre, il faudra encore patienter pour l’aperçu de la montre avec son bracelet. «La raison est simple, explique le geek, c’était emballé séparément et mon ami a oublié de me le donner.»