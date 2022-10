En Serbie : Un insecte aveugle nommé Djokovic

«Il s'agit d'un insecte tout petit, entièrement aveugle et dépigmenté, possédant des pattes et des antennes très longues», a précisé le scientifique, professeur à la faculté de biologie de Belgrade. Mais c'est la vitesse, la ténacité, la force et l'élasticité de l'animal qui ont décidé les chercheurs à lui donner le nom du champion serbe, ancien numéro un mondial titulaire de 21 titres de Grand Chelem. «Il s'agit d'un prédateur des sous-sols au même titre que Novak est une sorte de prédateur sur les terrains de tennis», a dit le professeur Vesovic. Ce n'est pas la première fois que Novak Djokovic inspire des scientifiques.