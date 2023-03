Gastronomie: Un inspecteur Michelin dévoile les secrets de l’attribution des étoiles

Guy Savoy, à Paris, et Christopher Coutanceau, à La Rochelle, ont perdu leur troisième étoile. La Table de l’Alpaga, à Megève, Jean-Luc Tartarin, au Havre, et Michel Sarran, à Toulouse, ont été rétrogradés de deux à une étoile. Le Michelin a présenté, mardi, son édition française 2023, qui a provoqué de violentes secousses dans le monde de la gastronomie. Afin de comprendre la méthode qui aboutit à l’attribution ou à la suppression d’une étoile, le site Internet du guide rouge a publié, en décembre 2022, l’interview de l’un de ses inspecteurs, sous couvert d’anonymat. Les juges sont d’anciens professionnels de la restauration et de l’hôtellerie salariés à plein temps par Michelin.