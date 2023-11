Un interminable calvaire parmi les alligators et les moustiques des Everglades

Le pilote était blessé à une jambe et un peu déshydraté.

Le pilote d’un petit avion a vécu de longues heures de calvaire, mardi dans le parc national des Everglades, en Floride. Vers 2h du matin, un Cessna 172 s’est écrasé vers Mack’s Fish Camp, à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Miami. Le crash étant survenu dans une zone reculée et difficilement accessible, le malheureux pilote a passé de longues heures livré à lui-même, en compagnie d’une faune locale peu hospitalière.

Des images montrent le rescapé assis sur une aile de l’appareil, attendant désespérément l’arrivée des secours, qui n’ont été avertis que vers 10h. Au terme d’une opération de sauvetage compliquée, le pilote a finalement été héliporté vers l’hôpital le plus proche, rapporte NBC 6 . À part une blessure à une jambe, l’homme se portait plutôt bien.

«Il était là depuis 2 heures du matin, et il y avait des alligators, des moustiques et tout ce qu’on trouve par là-bas. Il était un peu déshydraté, alors très content de nous voir», raconte le capitaine Andy Borges, des pompiers de Miami-Dade. «Le fait qu’il s’en sorte avec une blessure à la jambe après s’être écrasé dans les Everglades et ses épaisses broussailles, ça relève de l’exploit», a réagi pour sa part Michael Kane, chef de bataillon des pompiers du comté de Broward. Les autorités n’ont pas révélé les raisons du crash ni l’identité du pilote. Une enquête est en cours.