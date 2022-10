Enchères : Un iPhone 1 vendu plus de 40 000 euros

«Nous nous attendions à ce que les enchères pour cet article soient enflammées et on n'a pas été déçus car une poignée de collectionneurs passionnés ont fait passer le prix d'un peu plus de 10 000 dollars dimanche après-midi à ce montant record dimanche soir», a déclaré le fondateur de LCG Auctions, Mark Montero.

Un modèle comprenant 8 Go de stockage et un appareil photo de 2 megapixels contre 128 Go de stockage et un appareil photo de 12 megapixels pour l'iPhone 14.