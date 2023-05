Un Irakien arrêté en Belgique en lien avec des attentats à Bagdad

Un Irakien, résidant en Belgique depuis 2015, a été arrêté mercredi et inculpé pour «participation aux activités d'un groupe terroriste» et «crimes de guerre» pour son rôle présumé dans des attentats à Bagdad en 2009 et 2010. Cette personne, née en 1979, est soupçonnée d'avoir fait partie d'une cellule terroriste appartenant à Al-Qaïda, «en partie responsable de plusieurs attentats à la bombe» dans la zone verte en 2009 et 2010 qui ont fait au moins 376 morts et plus de 2 300 blessés, a indiqué vendredi le parquet fédéral belge.