Au Luxembourg : Un Ironman couru en pleine canicule

L'Ironman de Remich s'est couru dans des conditions rendues très difficiles par la chaleur ce dimanche.

La chaleur était déjà étouffante quand le départ a été donné à 8h45,dimanche à Remich. Au cours de la journée, le thermomètre a allègrement dépassé les 30°C sur le parcours du semi-Ironman Luxembourg-Région Moselle et certains des 2500 engagés ont vécu un véritable calvaire pendant les 1,9 km de nage dans la Moselle, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pieds.

Le nombre d’abandons a été bien plus élevé que les années précédentes alors que les derniers arrivés ont franchi la ligne en fin d’après-midi après plus de sept heures d’efforts sous la canicule. Malgré les prévisions météo, le départ de la course n’a pas pu être avancé, la neutralisation des routes étant organisée bien plus longtemps en amont.