Présidentielle en Egypte – Un islamiste succède à Hosni Moubarak

Présidentielle en Égypte : Un islamiste succède à Hosni Moubarak

Des milliers d'Egyptiens réunis sur la place Tahrir, au Caire, ont explosé de joie dimanche à l'annonce de la victoire du candidat des Frères musulmans, Mohamed Morsi, à la présidentielle.

Le Frère musulman Mohamed Morsi a été déclaré dimanche vainqueur de la présidentielle en Egypte. M. Morsi a obtenu 13 millions de voix contre plus de 12 millions à son rival Ahmad Chafiq, ancien Premier ministre de Hosni Moubarak, a déclaré le président de la commission électorale, Farouk Soltan.

La victoire de M. Morsi a été saluée par une explosion de joie place Tahrir au Caire, où plusieurs milliers de ses partisans ont crié «Allah akbar» (Dieu est le plus grand) en brandissant des drapeaux et des portraits du candidat islamiste et lancé des feux d'artifice.