Vol de près de 30 secondes : Un Japonais bat tous les records avec ses avions en papier

Dans le monde compétitif des lanceurs d'avions en papier, un vol de 20 secondes est exceptionnel...

..Mais atteindre 25 secondes et plus, c'est la classe mondiale. Trente, c'est du domaine du rêve.

Il était en compétition ce dimanche avec un appareil de 10 cm de long de sa conception, et a tenté dix fois de battre son propre record de 27 secondes et neuf dixièmes. Ce record avait été homologué un peu plus tôt cette année à Hiroshima (centre), mais ce dimanche, Toda n'a pas dépassé les 26 secondes et un dixième, au deuxième essai.