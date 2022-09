Football : Un jet de banane vise Richarlison lors de Brésil-Tunisie

Une banane a été jetée des tribunes en direction de l’attaquant brésilien qui fêtait un but inscrit contre la Tunisie (5-1) mardi en amical au Parc des princes.

Une banane a été jetée des tribunes en direction de l’attaquant brésilien Richarlison qui fêtait un but inscrit contre la Tunisie (5-1) mardi en amical au Parc des princes, où l’hymne brésilien a également été sifflé, à la grande colère de la Seleçao. Alors que Richarlison venait d’inscrire le deuxième but du Brésil (19e minute) dans cette rencontre de préparation au Mondial-2022 (20 novembre-18 décembre), l’attaquant de Tottenham a été visé par quelques projectiles venus des gradins, dont une banane qui a atterri sur la pelouse.

L’air contrarié, Richarlison est retourné se replacer après avoir fêté ce but avec ses équipiers. «Lamentablement, après une action, une banane a été lancée sur la pelouse en direction de Richarlison, auteur du deuxième but brésilien. La CBF réaffirme sa position dans la lutte contre le racisme et rejette toute forme de préjugés», a écrit la fédération brésilienne (CBF) sur son compte Twitter.