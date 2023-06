Cinéma: Un jeu de mots olé olé sur l'affiche de Barbie

Le film «Barbie» , avec Margot Robbie et Ryan Gosling, arrive bientôt au cinéma. En attendant sa sortie, le long métrage se dévoile petit à petit à travers le monde.

Sur l’affiche américaine de Barbie, on peut lire: «She’s everything. He’s just Ken». Littéralement, ça se traduirait par: «Elle est tout. Il est juste Ken». Pourtant, il est écrit sur la version française de l'affiche «Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken».