Au Luxembourg: Un jeu pour découvrir les langues et les communes du Mullerthal

LinGoLux, dont le nom évoque les langues, le parcours à suivre et le Luxembourg, a été développée par EcomLux à l'initiative du MEC asbl. Vincent Lescaut/L'essentiel

Quelle est l'industrie historique de Beaufort? On écrit «poids», «pois» ou «pouas» chiches? Comment s'appelait le train qui faisait le trajet entre Echternach et Luxembourg-Ville? Toutes ces questions font partie de la plateforme LinGoLux, qui permet de découvrir la région du Mullerthal et de progresser dans les langues usuelles du pays. «On avait constaté qu'il y avait un besoin», dit Aurélia Pattou, du Mouvement pour l'égalité des chances (MEC) ASBL, à l'initiative du projet. «Le MEC offre depuis longtemps des cours de langues et les gens disaient qu'ils manquaient de moyens pour pratiquer. Ils faisaient aussi part de leurs besoin de mieux connaitre la région où ils vivent».

L'idée de créer une plateforme en trois langues, luxembourgeois, français et allemand, est née ainsi. Avec le soutien du ministère de la famille et du Natur- & Geopark Mëllerdall, le MEC a lancé le projet qui a mis 18 mois à voir le jour. Avec une idée en tête: créer quelque chose de ludique, dynamique visuellement, explique Guillaume Pâquet, de EcomLux, qui a développé le design et le visuel de LinGoLux. Son partenaire d'EcomLux Jeremy Bosquet a lui développé «tout ce qui ne se voit pas», la programmation, les fonctionnalités…

Emblèmes des communes

Une fois sur la plateforme, on choisit de jouer sans s'inscrire, ou en créant un compte pour avoir un suivi de ses résultats. Ensuite, on clique sur la région Mullerthal puis on choisit une des communes de la région, de Junglinster à Reisdorf et de Nommern à Rosport-Mompach. Pour chaque commune, un quiz de sept questions mêlant connaissance de la ville et questions linguistiques. «En tout, on a 882 questions et 2 646 réponses, trois par question», reprend Aurélia Pattou. Pour les questions sur les communes, quatre thèmes: histoire, géographie, nature et culture. «On a demandé au parc de nous trouver des infos sur les communes et on a rédigé les questions». Pour les questions linguistiques, le MEC a travaillé avec des linguistes.

Lingolux Lingolux (Video: EcomLux)

Depuis la mise en ligne le 27 octobre, environ 1 000 personnes se sont connectées. En obtenant un score de 7 sur 7 sur une commune, elles en gagnent l'emblème. On peut aussi s'amuser à créer un certificat de réussite et regarder son classement parmi tous les joueurs enregistrés. Pour les questions un peu difficiles, des indices envoient les joueurs sur des sites Web, qui leur permettent aussi d'en savoir plus sur la région. Le jeu, qui peut se jouer sur ordinateur, smartphone ou tablette, doit motiver les apprenants du MEC et d'ailleurs à découvrir leur région d'accueil et à progresser en langue. D'ailleurs, le MEC va organiser des «LinGoLux cafés» où «on va utiliser la plateforme pour animer des tables de conversation», dit Aurélia Pattou. Qui espère bien étendre les quiz, à d'autres régions du pays, pour continuer à développer le jeu.

Vous pouvez jouer à LinGoLux en cliquant ici.