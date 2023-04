Risque de pauvreté au Luxembourg: Un jeune adulte sur cinq vit avec moins de 2 124 euros par mois

Au sein de l'Union européenne, en 2021, 6,1% des 15-29 ans cumulaient de nombreuses difficultés financières ne leur permettant pas d'avoir le minimum pour vivre correctement (voir encadré). Il existait évidemment des disparités importantes entre les pays. C'est en Roumanie que le taux de jeunes en situation de privation matérielle et sociale sévère était le plus élevé (23,1%) et en Estonie où il était le plus faible (0,6%).