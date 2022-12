Vidéo choc: Un jeune arrêté après le passage à tabac filmé à Esch

La vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait choqué ces derniers jours. On y voit un groupe de jeunes gens s'en prendre violemment à un adolescent dans le parc du Galgenbierg à Esch-sur-Alzette. Les faits ont eu lieu le mercredi 30 novembre et une enquête rapidement ouverte a permis d'identifier plusieurs participants. Le parquet de Luxembourg indique qu'un jeune homme a été interpellé mardi et présenté à un juge d'instruction ce mercredi. Il est placé depuis sous contrôle judiciaire.