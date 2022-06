Football : Un jeune de Sochaux s’engage au Progrès

Niederkorn a annoncé lundi le recrutement d’Elias Filet dans le cadre d’un partenariat avec le FC Sochaux.

Régulièrement à l’entraînement avec le groupe professionnel, Elias Filet avait même effectué ses premières minutes en Ligue 2 face à Quevilly-Rouen en avril. L’attaquant débarque dans le cadre d’un partenariat entre le Progrès et le FC Sochaux Montbéliard. «Le Progrès m'a montré beaucoup d'intérêt, a expliqué la recrue. Je suis un attaquant assez grand, bon de la tête, dos au but et dans la surface je termine bien les actions».