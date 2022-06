À quelques kilomètres du Luxembourg : Un jeune Luxembourgeois gravement blessé dans un accident en Allemagne

MANDERSCHEID – Un automobiliste luxembourgeois âgé de 20 ans a fait une dramatique sortie de route sur l'autoroute A1, vendredi soir.

La police de Trèves indique qu'un accident a eu lieu sur l'autoroute A1 vendredi soir vers 19h30. Un conducteur luxembourgeois de 20 ans a été gravement blessé, après avoir perdu – pour une raison encore inconnue - le contrôle de son véhicule dans un virage à gauche, entre les sorties Manderscheid et Hasborn. Sa voiture a percuté plusieurs arbres avant de s'immobiliser, complètement détruite.

La victime a dû être désincarcérée par les pompiers et soignée sur place, avant d'être transportée par hélicoptère à l'hôpital. Elle souffre de graves blessures et son pronostic vital serait engagé. La circulation a été interrompue pour permettre l'intervention des secours et l'enlèvement du véhicule accidenté.