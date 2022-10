Concours de chant : Un jeune Mosellan pour représenter la France à l'Eurovision Junior

Cette chanson a été coécrite par Barbara Pravi, qui avait terminé deuxième de l'Eurovision classique en 2021 avec «Voilà». Lissandro est originaire du village de Théding, à l'est de Saint-Avold, en Moselle, et avait atteint la finale de The Voice Kids en 2020 (équipe de Jenifer). Ses influences vont du rock à l'ancienne à la pop R'n'B colorée actuelle.