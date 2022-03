Pour Nadine Morano : «Un jeune musulman français ne doit pas parler verlan»

La secrétaire d'État française, Nadine Morano, a déclaré lundi soir vouloir du jeune musulman français «qu'il ne parle pas verlan, qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers», lors d'un débat sur l'identité.

Devant le tollé suscité par ses propos, Nadine Morano s'est défendue mardi sur RMC affirmant que cette «phrase avait été sortie de son contexte». «J'ai pris la précaution en plus, parce que je ne voulais pas que des phrases soient sorties de leur contexte, de filmer ce débat et nous le mettrons en ligne», a-t-elle ajouté. «Nous parlions de la problématique des jeunes qui viennent des banlieues dont je viens et dont je suis issue, et je disais qu'avec cette caricature, cette stigmatisation qu'il y avait, moi, je leur conseillais, non seulement de ne pas porter leur casquette de travers, de ne pas parler verlan, mais j'expliquais aussi (qu'il fallait) que l'on utilise le potentiel de la double culture», a plaidé Mme Morano.