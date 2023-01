Migration extrême : Un jeune oiseau bat le record du vol direct le plus long

Une barge rousse âgée de 2 ans a parcouru en octobre dernier 13’560 kilomètres sans toucher terre. Soit la traversée sans escale la plus longe jamais enregistrée pour un oiseau.

Onze jours et onze nuits sans s’arrêter, sans boire ni manger. Tel est le nouveau record, désormais inscrit au Guiness Book , d’une jeune barge rousse, connue désormais sous son identifiant de «234684», qui a parcouru 13’560 kilomètres pour relier l’Alaska à la Tasmanie, soit le plus long voyage sans escale pour un oiseau jamais enregistré.

«Toutes les barges rousses font de longues migrations, mais celles d’Alaska font des vols exceptionnels», a expliqué à Frznce Info l’ornithologue Maxime Zucca. Une endurance toutefois quelque peu contrainte, puisque, entre l’Alaska, où elle niche, et la Nouvelle-Zélande, où elle passe l’hiver, «il n’y a pas de lieu pour refaire des réserves de graisse, même si l’on trouve quelques atolls», a-t-il précisé. Un tel vol direct permet également de limiter les risques de maladie et de gagner du temps.

Micro-sieste en plein vol

Mais un tel périple se prépare. Ainsi, avant de s’élancer, la barge rousse s’engraisse pendant un mois dans le delta du Yukon. Elle passe ainsi de 200 à 300 grammes, soit plus de 50% de son poids. Elle observe ensuite quelques jours de jeûne. «Tout l’enjeu est de trouver le bon équilibre entre réserves de graisse et poids pas trop handicapant pour voler», analyse Maxime Zucca. L’oiseau attend ensuite les vents porteurs.

Si le volatile ne touche plus terre durant son périple, il prend toutefois un peu de repos, sous la forme d’un sommeil dit unihémisphérique. Autrement dit, un type de sommeil ne concernant qu’une moitié du cerveau et permettant à l’autre de continuer à battre des ailes. Et même si la barge rousse semble être robuste, l’Union internationale pour la conservation de la nature l’a classée sur liste rouge comme étant une espèce «quasi menacée».