États-Unis : Un jeune pilote héroïque évite une tragédie familiale

Ce qui s’annonçait comme une sympathique escapade en famille a failli virer à la tragédie, lundi en Californie. Détenteur d’une licence de pilote depuis quatre mois, Brock Peters avait décidé d’emmener sa grand-mère et deux de ses cousins prendre le petit-déjeuner une centaine de kilomètres plus loin. Tout ce petit monde est monté dans le Piper PA-28 du jeune homme de 18 ans, qui décollait de l’aérodrome d’Apple Valley.

Alors que le petit avion volait à environ 1 700 mètres d’altitude, le moteur s’est soudainement arrêté. Ses tentatives de le faire redémarrer étant vaines, le jeune pilote s’est efforcé de garder son sang-froid, malgré la panique qui s’emparait de ses passagers. «J’entendais ma grand-maman qui pleurait à l’arrière. J’ai dû faire abstraction et me concentrer sur ce que j’avais à faire pour poser cet avion en toute sécurité», raconte Brock à CBS .

Le jeune homme a d’abord jeté son dévolu sur un champ qui «semblait plat». «Mais en descendant, j’ai réalisé qu’il y avait des arbres, des pierres, etc… ça allait mettre l’avion en pièces», explique-t-il. L’Américain a fini par estimer que la meilleure option était de poser l’appareil sur la route. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agissait de la mythique Route 66. «Il y avait une voiture devant moi qui allait dans la même direction, mais elle se trouvait environ 50 mètres plus loin. Un autre véhicule arrivait en face, mais il s’est arrêté et j’ai pu me poser», témoigne Brock.