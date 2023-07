Sports automobiles: Un jeune pilote néerlandais de 18 ans meurt à Spa

IMAGO/Action Plus

L’accident s’est produit dans le dernier tour de la course, vers 10h, lorsqu’une collision en chaîne s’est produite dans la ligne droite des Combes alors qu’il pleuvait abondamment. Cette course était prévue en avant-programme des 24 Heures de Spa qui s’élanceront à 16h30 après une minute de silence.

Selon le quotidien belge La Dernière Heure/Les Sports, la monoplace de Dilano van't Hoff a heurté le rail à plus de 200 km/h et s’est retrouvée en travers de la piste. Un pilote qui suivait n’a pu l’éviter et l’a percuté de côté.