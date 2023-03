«Guinness des records»: Un jeune prodige pulvérise le record du monde de Rubik’s cube

Le prodige chinois du speedcubing Yiheng Wang, âgé de neuf ans, a battu le record du temps moyen le plus rapide pour résoudre un cube pivotant 3x3x3 en 4,69 secondes. Yiheng a ainsi détrôné les vétérans des Rubik’s cube Max Park (États-Unis) et Tymon Kolasiński (Pologne), qui détenaient ensemble le record avec un temps de 4,86 secondes.

Moins de 3 secondes mais pas en compétition officielle

Au cours de ses cinq passages, il a réalisé des temps de 4,35, 3,90, 4,41, 5,31 et 6,16 secondes. Selon les règles de la World Cube Association (WCA), le temps le plus rapide et le plus lent ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. La deuxième des cinq solutions de Yiheng (3,90 secondes) a été la cinquième solution individuelle la plus rapide de tous les temps. Le record de la solution individuelle la plus rapide est toujours de 3,47 secondes, réalisé par Yusheng Du (Chine) en 2018.