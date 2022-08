Au Luxembourg : Un jeune sur 5 travaille en parallèle de ses études

«La rapidité avec laquelle les jeunes passent de l'éducation au marché du travail varie considérablement d'un État membre à l'autre, note Eurostat. Dans certains pays, les jeunes commencent à travailler, par exemple, sous la forme d'emplois à temps partiel, de week-end ou d'étudiants, tout en participant à l'éducation formelle. Ceci est déterminé par les systèmes nationaux d'éducation et de formation, ainsi que par d'autres facteurs tels que les caractéristiques du marché du travail national et les facteurs culturels».

Part la plus élevée aux Pays-Bas

Parmi les États membres de l'UE, les Pays-Bas affichaient en 2021 la part la plus élevée (70%) d'étudiants et d'apprentis âgés de 15 à 29 ans qui travaillaient tout en suivant leurs cours, suivis du Danemark (49%) et de l'Allemagne (42%). En revanche, les parts d'emploi les plus faibles parmi les étudiants et les apprentis âgés de 15 à 29 ans ont été observées en Roumanie (2 %), en Slovaquie (4 %), en Hongrie et en Bulgarie (5 % chacune).