Un jeune vit des aventures loufoques et explosives

S’ensuivent des aventures plus folles les unes que les autres. «Darwin» le montre en train d’accomplir des combats spectaculaires, d’affronter des créatures improbables, ou encore de négocier avec Maître Won, un moine sans emploi. Les rapports avec Wanda, sa sœur gérante du mystérieux Ôktobus, ne manquent pas non plus de sel.

Des références aux mangas cultes

Keto a aussi voulu glisser de nombreuses références à des mangas cultes, mais pas seulement. Il évoque «le cinéma, l’art» et dit avoir été influencé par ses proches et même par «les objets les plus banals». Par ses références et l’insouciance de son personnage, Keto a produit une œuvre nostalgique, rappelant à chacun sa découverte des mangas. «L’idée de base était d’écrire et dessiner le manga que j’aurais adoré lire étant jeune». Une belle série originale vient de voir le jour. À la fin, l’auteur annonce «un tome 2 ultra-méga-stylé». Une promesse crédible!