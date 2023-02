Education au Luxembourg: Un «Job Time» pour donner des perspectives d'avenir aux élèves

Les élèves de Sainte-Sophie ont découvert de nombreux métiers lors du «Job Time». Vincent Lescaut/L'essentiel

C'est une tradition au sein de l'école Sainte-Sophie à Luxembourg. Le dernier vendredi de janvier permet aux élèves de s'ouvrir au monde du travail grâce au «Job Time», un événement qui a permis à 60 intervenants de se relayer auprès des différentes classes. Des personnes expérimentées employées dans le milieu du cinéma, des soins de santé, de l'hôtellerie, des CFL, ou encore du domaine spatial, entre autres, se sont ainsi exprimées tout au long de la journée.

«Tout au long de l'année, on intervient dans différents lycées», nous indique Nicolas Liebgott, économiste à la Chambre de commerce. «On fait un point sur l'histoire socio-économique du Luxembourg, on les sensibilise au contexte politique et aux métiers de l'entreprise. C'est toujours important de transmettre son savoir. Les élèves sont un peu timides au début, mais ils sont curieux. Ils interagissent de plus en plus au fur et à mesure de la discussion. C'est à nous aussi d'être dynamiques pour les faire réagir».

«Une bonne vision du monde du travail»

Et la sauce prend auprès des jeunes générations. «Les messages transmis par les intervenants sont importants pour notre futur», reconnaît une élève de 19 ans. «Avant de faire des choix, c'est intéressant de rencontrer des professionnels. Des questions nous viennent à l'esprit au moment des présentations et on reçoit beaucoup de bonnes réponses».

Pour Nicolas, 18 ans, «c'est intéressant, car [il] découvre beaucoup de métiers». «J'ai déjà une idée précise de mon futur job et ici, les présentations sont très claires et on a une bonne vision du monde du travail. Le choix des intervenants est vraiment judicieux».

«Il y a plein de professions différentes, donc c'est vraiment intéressant», ajoute encore une élève de 13 ans. «Cela peut nous aider à choisir entre différentes possibilités pour notre avenir. La personnalité de chaque intervenant nous aide à mieux plonger dans une matière qui nous intéresse. Grâce à cette journée, j'y vois plus clair avec le droit et la politique, notamment».

«De l'intérêt chez les jeunes»

À l'origine du «Job Time», Diane Ries est aujourd'hui présidente de Compétences ASBL. Elle a présenté un séminaire intitulé «Réussir sa candidature». «Je viens tous les ans pour les soutenir et pour faire part de mon expérience des ressources humaines aux étudiants. Ils ont beaucoup de questions et ils sont toujours très intéressés. Leur enthousiasme me donne envie de revenir à chaque fois».

«C'était une très belle journée, tous les intervenants étaient au top», se félicite David Degouis, professeur et coordinateur du «Job Time». «Une grande panoplie de métiers était représentée. Il y avait de l'intérêt chez les jeunes qui ont vraiment posé beaucoup de questions. Tout le monde a répondu présent, ce n'est donc que du positif».