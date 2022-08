Hippisme : Un jockey japonais de 28 ans meurt après une chute en course

Surnommé «Tiger» dans le monde des courses, Taiki Yanagida, né et élevé au Japon, n’a commencé à monter à cheval qu’à 18 ans.

Le jockey japonais Taiki Yanagida est mort de ses blessures à la tête et à la colonne vertébrale en Nouvelle-Zélande, après être tombé de cheval pendant une course, a indiqué mercredi l’hôpital Waikato de Hamilton (Nouvelle-Zélande). Le sportif de 28 ans est mort mardi soir. Il était dans le coma et sous respirateur artificiel depuis l’accident lui ayant infligé ses graves blessures, survenu pendant un rassemblement hippique, le 3 août, à Cambridge.