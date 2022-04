People : Un joli moment entre Bruce Willis et sa fille

La femme de l’acteur malade, Emma Heming, a dévoilé une photo touchante de son mari avec leur aînée.



Moment de complicité entre le comédien et sa fille.

L’annonce de la maladie dégénérative de Bruce Willis et de l’arrêt de sa carrière a remué la Toile et Hollywood. Mais la vie continue pour l’acteur et sa famille. Deux semaines après que l’Américain a fêté ses 67 ans, c’est sa fille, Mabel Ray, qui a célébré son 10e anniversaire.