Tongo Doumbia : Un joueur avec un bracelet électronique en L1?

Le milieu franco-malien de Toulouse, Tongo Doumbia, a été condamné jeudi à huit mois de prison ferme pour récidive de délits routiers et devrait porter un bracelet électronique.

Doumbia, âgé de 26 ans, récidiviste, a été condamné pour conduite sans permis, sans assurance et conduite en état d'ivresse. Dans le détail, il a écopé mercredi d'une peine de six mois de prison dont trois mois ferme. À cela s'ajoute la révocation du sursis pour un total de cinq mois de prison correspondant à des condamnations du 3 avril 2012 et du 1er juin 2015. Le joueur, dont le véhicule a été confisqué, a également été condamné à une amende de 10 000 euros et devra en outre passer son permis de conduire.