Carnet noir : Un joueur de Guingamp meurt dans un accident

Nathaël Julan, jeune attaquant de 23 ans, est décédé dans un accident de la route, ce vendredi, après l'entraînement du club breton.

Selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours des Côtes d'Armor (Codis), la voiture de Nathaël Julan a quitté la chaussée alors qu'il roulait sur une voie express à Pordic, près de Saint-Brieuc, aux alentours de 16h, et a percuté un arbre à forte vitesse. À l'arrivée des secours, le jeune homme a été désincarcéré mais il était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé sur les lieux de l'accident. Des prélèvements sanguins ont été réalisés et une enquête a été confiée à la gendarmerie.