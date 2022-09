Transfert : Un joueur de Metz se dit «trahi» par le club

Dans une interview accordée au site footmercato, le natif de Voiron a dit tout le mal qu'il pensait de ses dirigeants après un transfert avorté au FC Nantes, qui évolue en Ligue 1 et dispute la Ligue Europa cette saison: «Quand j'ai signé à Metz, le président m'avait dit que si un jour un club venait me chercher et que le projet sportif me convenait, il me laisserait partir (…) Je me sens trahi par la direction (…) Le club et en particulier le président Bernard Serin et le directeur sportif Pierre Dréossi n'ont pas respecté leur parole», estime-t-il.