Un joueur du Panathinaïkos blessé par un projectile

Le «Pana», qui menait 1-0 sur la pelouse de son rival, a encaissé l’égalisation à la 48e minute (but de Mady Camara). Dans la foulée ou presque, alors que de nombreux engins pyrotechniques avaient été allumés dans les tribunes pour fêter l’égalisation, l’Espagnol Juankar (joueur de Panathinaïkos) a été touché par un projectile alors qu’il s’échauffait. Il s’est effondré le long de la ligne de touche.

Blessé à l'oreille

Son club a immédiatement posté sur X: «Juankar est couché au sol, blessé. Le match est interrompu. Notre équipe s’est retirée aux vestiaires.» Et, une heure plus tard, toujours sur X: «Notre équipe reste aux vestiaires.» Deux heures après l’incident, le match était officiellement et définitivement arrêté.