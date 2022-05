Polémique en France : Un joueur du PSG a-t-il refusé de porter un maillot contre l'homophobie?

Le milieu de terrain sénégalais du PSG, Idrissa Gueye, aurait refusé de porter le maillot floqué de l'arc-en-ciel des fiertés LGBT, selon plusieurs médias français.

Présent à Montpellier avec le PSG, samedi, en Ligue 1, Idrissa Gueye n'a pas participé au match «pour des raisons personnelles» selon son entraîneur Mauricio Pochettino, qui a précisé que ce dernier n'était pas blessé. Son absence, selon certains médias français dont RMC et Le Parisien, serait liée à une décision du joueur de boycotter ce match où les joueurs devaient arborder sur leur maillot un flocage arc-en-ciel en soutien à la cause LGBTQI+ .

«Un sujet sensible»

Lundi, l'association de lutte contre l'homophobie dans le sport Rouge Direct attend des explications du joueur du Paris Saint-Germain. «L'homophobie n'est pas une opinion mais un délit. La LFP (Ligue) et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s'expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant», a écrit l'association dans un message posté dimanche soir sur Twitter.