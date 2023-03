EuroMillions : Un joueur en Belgique remporte le jackpot de 145 millions d'euros

144 966 361 euros exactement. C'est la somme folle remportée à l'EuroMillions mardi soir par un joueur de Belgique. Il est le seul à avoir coché les cinq bons numéros (11-13-24-35-50) ainsi que les deux étoiles (6 et 11) sortis au tirage de la loterie européenne. Il s'agit du troisième plus gros gain jamais remporté en Belgique. En juin 2017, une personne avait empoché près de 154 millions d'euros, alors que le record date d'octobre 2016 (un peu plus de 168 millions d'euros).