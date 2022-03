Ligue 2 : Un joueur mord le gardien, le racisme en cause?

Le milieu de terrain de Sochaux Ousseynou Thioune est accusé par le gardien de Valenciennes Jérôme Prior de l'avoir mordu à la joue samedi. Il précise avoir subi des propos racistes.

«(...) En deuxième mi-temps lorsque je suis venu lui chiper la balle tout près du but, il a recommencé à me parler et m'a dit "casse-toi, sale noir"», a affirmé dimanche le milieu de terrain sénégalais au quotidien local L'Est républicain.