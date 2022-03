Tennis : Un joueur pète un plomb et poursuit l'arbitre

Une scène peu ordinaire s'est déroulée lors des qualifications d'un tournoi Future en Turquie, lorsque le tennisman iranien Majid Abedini a littéralement craqué.

D'abord verbal, l'affrontement a ensuite pris une tournure plus physique, le joueur hurlant sa rage et poursuivant l'arbitre, qui n'a eu d'autre choix que de s'enfuir pour trouver refuge à l'extérieur du court. Cela n'a pas empêché Majid Abedini de donner de violents coups de raquette et coups de pied dans le grillage...