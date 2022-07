Football : Un joueur plaque son club pour participer à une téléréalité

Le FC Halifax Town, pensionnaire de 5e division anglaise, vient à peine de commencer sa préparation d’avant-saison qu’il doit déjà composer avec un drôle d’imprévu. Après trois matches amicaux et à deux semaines et demie de l’entame du championnat, le club du Yorkshire a vu l’un de ses joueurs, Jamie Allen, quitter prématurément l’effectif. Point de blessure ou de problème personnel en cause, mais une participation à une téléréalité.